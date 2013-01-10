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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 10:52 BJT

路透基点: 五家银行加入恒信金融租赁贷款案,贷款规模提高--RLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,已有五家银行加入恒信金融租赁四年期定期贷款案,此案由中国工商银行上海分行牵头.贷款规模也已从原定的25亿元人民币扩大到不超过30亿元人民币(4.82亿美元).

另有一家银行正为加入此案寻求内部信贷审批.

如此前报导,这项贷款以应收账款担保,利率为人行基准利率的100%,并按季分期偿还.

在2012年10月,借款方获得了4.5亿元人民币的三年贷款,利率为人行基准利率的105%.东亚银行、华夏银行担任经理行,大新银行担任贷款行.

恒信金融租赁是美国私募投资公司德州太平洋集团(TPG)旗下全资子公司.(完) (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)

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