路透基点: 五家银行加入恒信金融租赁贷款案,贷款规模提高--RLPC

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,已有五家银行加入恒信金融租赁四年期定期贷款案,此案由中国工商银行上海分行牵头.贷款规模也已从原定的25亿元人民币扩大到不超过30亿元人民币(4.82亿美元).
另有一家银行正为加入此案寻求内部信贷审批.
如此前报导,这项贷款以应收账款担保,利率为人行基准利率的100%,并按季分期偿还.
在2012年10月,借款方获得了4.5亿元人民币的三年贷款,利率为人行基准利率的105%.东亚银行、华夏银行担任经理行,大新银行担任贷款行.
恒信金融租赁是美国私募投资公司德州太平洋集团(TPG)旗下全资子公司.(完) (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计