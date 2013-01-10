中国经济: 今年外贸总体预计好于去年,一季度可能有所好转--海关总署

路透北京1月10日 - 中国海关总署周四表示,今年外贸面临很多不确定因素,但总体预计好于去年.并称成本的下滑,使出口企业的信心增强、订单回升和成本下降,预示着今年一季度中国外贸出口可能会有所好转.

海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声他在国新办举行的新闻发布会上表示,中国外贸去年面临的不利因素仍然存在而且可能恶化,但有利因素也在增多,并预计今年全年外贸进出口增速可能略好于2012年.

"去年外贸同比增长6.2%虽离年初10%目标有一定差距,但也'实在不容易'.郑跃声称.

他指出,2013年中国外贸进出口的走势,实际上仍然面临许多不确定的因素,制约中国外贸增长三个不利因素在2013年仍然存在.如全球经济复苏的动力不足,外需难以有效好转,国内生产经营成本的上升导致竞争优势的削弱,企业的订单不足,加上种类繁多的贸易保护主义,这都将进一步恶化企业2013年对外贸易的外部环境.

但他提到,有利的因素包括国际上一些主要经济体经济刺激政策可能将使世界经济增速停止下滑,国内各项促进外贸稳定增长的政策效果也会逐步加以释放.