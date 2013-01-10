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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 10:48 BJT

路透基点: 两家银行参与德益齐租赁(中国)三年期贷款案--RLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,两家银行已参与德益齐租赁(中国)的12亿元人民币(1.93亿美元)三年期定期贷款.本案由中国农业银行上海分行牵头.

这项贷款的利率在中国人民银行基准利率的100%以下.但一名消息人士称,综合收益高于基准利率.贷款按季度等额偿还.

一如先前报导,资金用作营运资本.

贷款由母公司Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co担保.后者是总部位于德国的租赁公司.

借款方上次进入贷款市场是2011年9月获得一笔14.9亿元人民币三年期定期贷款.该笔贷款由中国银行牵头,利率为中国人民银行利率的102%.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)

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