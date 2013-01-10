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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 10:39 BJT

台湾债市: RP利率持稳,农历年前料续在低档区间摆荡

路透台北1月10日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四主要交投维持在区间低位.目前货币市场资金浮滥,RP成交利率向区间低位靠拢,但考量农历年节的资金需求,令RP利率未能积极往下测试,料RP利率将维持在既有低档区间徘徊.

证券商交易员表示,今天银行及投信资金皆偏多,找券需求显着,但对于成交利率仍有所坚持,除非是新承作券源成交利率才比较好议价,但新承作标的可说是僧多粥少,令本周RP成交利率向下测试有点卡住,料农历年后主要交投利率才会有比较明显的下跌.

"没有新券可做,(区间低位)利率下不去."一券商资金调度人士说.

另一大型票券商交易员则称,今日短天期公司债RP成交利率续降至0.76%,"客户端都没有挣扎",明天还会持续调降,毕竟银行间可接受短票利率在0.74%,表示公司债RP利率还有下调空间,至于短天期公债RP利率则维持在0.68%.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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