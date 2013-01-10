更新版 1-中国数据: 12月进出口超预期增长驱散担忧,新一年将缓慢回暖

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路透北京1月10日 - 中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.

同时,去年全年贸易顺差同比增幅接近50%,无论从心理角度还是从决定汇率的基本因素考量,无疑都将给人民币汇率带来升值压力.业内人士预计,2013年人民币将继续缓慢小幅升值,升值幅度可能在3%左右.

"12月的贸易数据远超出预期,一方面与去年基数低有关,同时也与世界经济和中国经济都在好转有关,"国家信息中心高级经济师祁京梅称,"尽管从全年的进出口增幅看与年初10%的目标有距离,但出人意料的贸易数据也预示中国经济三季度触底,四季度回升的态势更加明显."

中国海关总署新闻发言人郑跃升周四在新闻发布会上称,中国去年外贸增速距离年初目标虽有一定差距,但也"实在不容易";展望2013年,他指出,今年仍面临很多不确定因素,但总体预计好于去年,且一季度外贸出口受订单回升和成本下降影响,可能会有所好转.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差316.2亿美元;2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元.

受中国贸易数据远优于预期激励,亚洲股市纷纷走强,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 应声上涨0.6%,对中国数据敏感的澳洲股市 上涨0.3%,澳元/美元 亦走升0.3%;中国国内股市亦不例外,沪综指 最新上涨0.31%.

花旗集团中国高级经济学家丁爽称,未来主要应关注进出口的这种态势能否持续,倘若可以,将会对2013年经济增长带来正面提振.该行预计今年中国进出口增速仍将是个位数,出口预计在7%左右,进口可能达到9%.

他并预计,2013年人民币汇率会有小幅升值,年底兑美元 估计在6.12元.人民币兑美元即期周四早盘最新报6.2244元.

国泰君安宏观分析师姜超亦认为,短期来看人民币会面临小幅升值压力,"这是一个比较现实的问题",他预计今年升值幅度大概在3%左右.

海关数据并显示,中国12月出口环比增长11.1%,进口环比增长4.9%.若经季节调整,12月出口同比增长19.2%,进口同比增长11%;出口环比增长12.2%,进口环比增长9.1%.(完)

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