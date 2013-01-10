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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 11:37 BJT

中国新债: 中信证券下周二将发行50亿元短融,期限三个月

路透上海1月10日 - 中国最大券商--中信证券 周四公告称,将于下周二(15日)在银行间债市招标发行50亿元人民币短期融资券,期限三个月(91天). 刊登在上海清算所的公告称,上述短融具体招标时间为1月15日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中信证券 200 50 3 1/15招标 工行/农行等 AAA 1/16 1/18 =============================================================================================(完) 参看详情,请点选上海清算所网站(here) (发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)

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