中国金融: 2012年全年跨境贸易人民币结算达2.94万亿元,按年增长41%

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透香港1月10日 - 中国人民银行周四公布,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.
人行同时公布,直接投资人民币结算业务为2,802亿元,按年增长152.66%.
以人民币结算的跨境贸易中,货物贸易2012年全年累计较上年增长32%至2.06万亿元,服务贸易及其他经常项目全年按年增67.9%至8,752亿元.
在以人民币结算的直接投资中,2012全年对外投资累计为292亿元人民币,按年增44.9%;外商直接投资累计为2,510亿元人民币,按年大幅增长176.68%.
由于香港与中国内地贸易关系紧密,人民币跨境贸易结算多发生在香港.不过,随着人民币国际化日益推进,在其他地区作为支付货币的比例也提高.
欲浏览中国及香港以人民币跨境贸结算图表,请点选:(link.reuters.com/guj25t)
根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告,去年10及11月人民币支付交易量增加24%,令该币别在全球支付货币的排名提升2级至第14位,占全球支付总量比例也增至0.56%,为历来最高.
根据SWIFT数据,去年1月时人民币占全球支付货币比例为0.25%,排名第20.(完)
(记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计