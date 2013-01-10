中国债市动态: 现券收益率全线上行,经济数据良好巩固复苏预期

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透上海1月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率全线上行,最新公布的贸易及金融数据表现良好,进一步巩固了经济复苏预期,债市近期料仍将承压.
交易员并指出,目前资金面相当宽松,机构配置压力仍在,不过在基本面的压制下,债市偏弱的格局较难扭转,机构依旧倾向于通过短久期操作以降低风险.
"(收益率)涨的挺凶的,3-4个点肯定有,流动性最好的(国债)先走(卖出),"上海一银行交易员称.
他并指出,本周招标的新债结果都较为理想,这显示了当前机构流动性充裕,配置需求不减,但在经济回暖的趋势下,局部的行情很难进一步扩散,特别是中长期品种面临的收益率走升压力更大.
中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.
中国2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期;当年新增社会融资15.76万亿元,增势明显.业内人士认为,目前中国经济已进入企稳回升通道,短期内货币政策维稳预期仍是主流.
二级市场上,剩余期限约9.93年的国债120021最新报价收益率 为3.5950%/3.5850%,昨日尾盘为3.5850%/3.56%.(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计