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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 11:53 BJT

中国债市动态: 现券收益率全线上行,经济数据良好巩固复苏预期

路透上海1月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率全线上行,最新公布的贸易及金融数据表现良好,进一步巩固了经济复苏预期,债市近期料仍将承压.

交易员并指出,目前资金面相当宽松,机构配置压力仍在,不过在基本面的压制下,债市偏弱的格局较难扭转,机构依旧倾向于通过短久期操作以降低风险.

"(收益率)涨的挺凶的,3-4个点肯定有,流动性最好的(国债)先走(卖出),"上海一银行交易员称.

他并指出,本周招标的新债结果都较为理想,这显示了当前机构流动性充裕,配置需求不减,但在经济回暖的趋势下,局部的行情很难进一步扩散,特别是中长期品种面临的收益率走升压力更大.

中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.

中国2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期;当年新增社会融资15.76万亿元,增势明显.业内人士认为,目前中国经济已进入企稳回升通道,短期内货币政策维稳预期仍是主流.

二级市场上,剩余期限约9.93年的国债120021最新报价收益率 为3.5950%/3.5850%,昨日尾盘为3.5850%/3.56%.(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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