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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 13:41 BJT

更正(官方)-标题新闻: 日本30年期公债标售投标倍数为"3.52"倍,非"3.53"倍

(财务省更正标债结果)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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