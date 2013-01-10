香港个股: 港华燃气拟配股筹资9.5亿港元,早盘曾跌逾3%

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透香港1月10日 - 中国城市燃气供应商--港华燃气 周四称,该公司拟配售新股筹资约9.5亿港元,以用于一般营运资金及未来投资;其股份早盘复牌曾跌逾3%.
港华燃气在联交所一份声明中称,该公司拟按每股6.31港元,配售1.5亿股新股;配售价较周三停牌前最后五个交易日平均收市价6.49港元折让约2.77%.
据路透周三获得的销售文件显示,港华燃气按每股6.24-6.31港元,配售1.5亿股股份;配售价较其停牌前收市价6.78港元,折让6.9-8%.
是次配售股份相当于经扩大后股本约5.75%,完成后,其主要股东香港中华煤气 在港华燃气的持股比例将由64.43%摊薄至60.73%;另一名股东威华达 的持股亦由7.62%降至7.18%.
汇丰 以及瑞银 负责是次配售安排.
港华燃气今早复牌后盘中曾跌3.7%,低探6.53港元;早盘收跌2.8%,报6.59港元.(完)
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计