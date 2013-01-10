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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 12:09 BJT

香港个股: 港华燃气拟配股筹资9.5亿港元,早盘曾跌逾3%

路透香港1月10日 - 中国城市燃气供应商--港华燃气 周四称,该公司拟配售新股筹资约9.5亿港元,以用于一般营运资金及未来投资;其股份早盘复牌曾跌逾3%.

港华燃气在联交所一份声明中称,该公司拟按每股6.31港元,配售1.5亿股新股;配售价较周三停牌前最后五个交易日平均收市价6.49港元折让约2.77%.

据路透周三获得的销售文件显示,港华燃气按每股6.24-6.31港元,配售1.5亿股股份;配售价较其停牌前收市价6.78港元,折让6.9-8%.

是次配售股份相当于经扩大后股本约5.75%,完成后,其主要股东香港中华煤气 在港华燃气的持股比例将由64.43%摊薄至60.73%;另一名股东威华达 的持股亦由7.62%降至7.18%.

汇丰 以及瑞银 负责是次配售安排.

港华燃气今早复牌后盘中曾跌3.7%,低探6.53港元;早盘收跌2.8%,报6.59港元.(完)

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