香港经济: 香港连续第19年获评为全球最自由经济体

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透香港1月10日 - 美国传统基金会(Heritage Foundation)周四发表"2013经济自由度指数"报告,香港连续19年成为全球经济最自由的经济体,新加坡居次,但整体评分差距与香港拉近.
这份由该基金会和《华尔街日报》联合发布的报告,共对全球其中177个经济体的自由度进行评分,其中台湾、澳门和中国内地分别排名20、26和136位.
香港的评分为89.3,较上年低0.6分,主要因为政府开支占本地生产总值(GDP)的比重增加,以及通胀上升.新加坡评分为88,按年升0.5.
署理财政司司长陈家强表示,特区政府会继续致力维持香港在经济自由方面的强项,这亦为香港经济持续稳定、增长及繁荣的基石.
虽然报告称赞香港具高竞争力的规管制度、有效率和具透明度的法律框架,并以廉洁见称,但同时亦指,假如香港继续实行会助大官僚作风的民粹政策(populist policies),将会影响未来的得分.
报告对经济自由度作出的排名,当中10项评估因素是:营商自由、贸易自由、财政自由、政府开支、货币自由、投资自由、金融自由、产权保障、廉洁程度和劳工自由.(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计