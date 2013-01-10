澳洲经济指标总览--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月5日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 逆差26.37 逆差24.43 出口(较前月) +1% 持平 进口(较前月) +2% +3% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月6日 (较前月) 11月 -0.1% 持平 就业市场(经季节调整) 1月17日 就业人口(较前月变动,千人) 11月 +13.9 +10.1 全职就业人口(较前月变动,千 -4.2 +18.7 人) 失业率 5.2% 5.4% 就业参与率 65.1% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 1月23日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.0% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7% (较上年同期) +2.6% +1.9% 国际贸易价格指数 1月31日 进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 出口物价(较前季) -6.4% +1.0% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三季 赤字14.900 赤字12.369 商品与服务贸易收支 逆差4.645 逆差2.114 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.7% (完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计