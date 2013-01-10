中国汇市: 人民币早盘小幅走升,贸易顺差远优预期提供助力

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
* 人民币即期早盘小幅走升
* 中间价微涨至八个半月新高
* 12月出口及贸易顺差数据远优预期
* 外贸改善近期仍将对人民币形成支撑
路透北京1月10日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走升,跟随再创八个半月新高的中间价走势.交易员认为,甫公布的去年12月出口及贸易顺差数据远优于预期,是支撑近期人民币可能继续温和走强的主要原因.
上海一大行交易员表示,近期客盘还是以结汇为主,预计人民币还是升值压力大些.结合稍早发布的中国12月外贸数据,她认为优于预期的出口和顺差显示国外形势有所改善,对人民币形成支撑.
"最近至少美元兑人民币中间价还是一点点往下走,人民币应该还会有一点升值吧,但会比较缓和."她说.
北京时间12:18,人民币兑美元即期报6.2228元,上日收报6.2262元.今日人民币兑美元中间价 为6.2793元,上日中间价为6.2814元.周三午盘时,即期成交价格曾触及6.2216元历史高位.
交易员并认为,尽管人民币面临升值压力,但并不意味着会再次冲击涨停.一来市场已经没有去年四季度那么恐慌;二来近期价格较为均衡,客盘淡静,温和升值的可能性还是偏大.
中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.
东京汇市日圆周四在接近两年半低位的水平处于守势,因市场预期日本央行将有新举动提振经济;同时澳元也在强劲的中国贸易数据公布后跳涨.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2725/75,上日尾盘为6.2940.
北京时间12:21,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1950/70元,上一交易日尾盘报6.2000元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期
全球主要外汇市场收盘报导
人民币离岸/NDF相关新闻
全球外汇市场主要消息
人民币在岸相关新闻
全球外汇动态
人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计