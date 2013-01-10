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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 12:37 BJT

中国新债: 国开行下周二招标发行至多200亿元浮息债,分三、五、七、10年

路透上海1月10日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(15日)招标发行总量不超过200亿元人民币浮息金融债(一年期定期存款基准),三、五、七、10年期各不超过50亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该次为国开行2013年第六期至第九期金融债,具体条款如下:

第六期 第七期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 1月15日9:30-10:30 1月15日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 1月17日 1月17日

分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日

上市日 1月23日 1月23日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期 第九期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 1月15日9:30-11:10 1月15日9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 1月17日 1月17日

分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日

上市日 1月23日 1月23日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------ 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)

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