更新版 1-中国货币市场: 七天回购利率维持低位,央行大额净回笼未改充裕流动性

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海1月10日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要质押式回购利率 持稳,其中七天期品种加权利率维持在3.0%附近的相对低位.因央行公开市场本周2,200亿元 人民币的净回笼,几乎未对充裕的流动性造成实质影响. 央行公开市场今日进行了总额550亿元的逆回购操作,其中七天期150亿元,14天期400亿 元.据此测算,央行本周净回笼资金规模达2,200亿元,为近三个月以来的单周净回笼新高.[CN /MMTCN] 华北一银行交易员称,"央行这么回笼,市场上出钱的还是特别多.早上很多(按加权利率) 减点出的,供给比需求多." 他并表示,回购利率的低位徘徊,一方面是机构对央行未来对流动性的持续支持抱有信心 ,另一方面,或可能是去年12月外汇占款增量情况比较可观,支撑了市场流动性. 至于跨春节资金,该交易员指出,目前看这部分供给仍较充裕,仅出资方和需求方在是提 供利率债还是信用债等抵押品的要求上,略有结构性偏差. 今年春节长假为2月9日-15日. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 2.1083 2.0859 +2.24 七天 2.9211 2.9946 -7.35 14天 2.8921 3.0042 -11.21 上海证交所质押式回购利率: 一天 3.6200 1.7300 +189.00 七天 2.8000 2.7550 +4.50 14天 2.9100 3.0000 -9.00 回购定盘利率: 隔夜 2.1200 2.1300 -1.00 七天 3.0039 3.0360 -3.21 14天 3.0300 3.0300 0.00 Shibor: 隔夜 2.1080 2.1070 +0.10 七天 2.9990 3.0245 -2.55 三个月 3.9024 3.9031 -0.07 ==============================================================(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良/杨淑祯)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计