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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 12:38 BJT

更新版 1-中国货币市场: 七天回购利率维持低位,央行大额净回笼未改充裕流动性

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海1月10日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要质押式回购利率 
持稳,其中七天期品种加权利率维持在3.0%附近的相对低位.因央行公开市场本周2,200亿元
人民币的净回笼,几乎未对充裕的流动性造成实质影响.
  
    央行公开市场今日进行了总额550亿元的逆回购操作,其中七天期150亿元,14天期400亿
元.据此测算,央行本周净回笼资金规模达2,200亿元,为近三个月以来的单周净回笼新高.[CN
/MMTCN] 
    
    华北一银行交易员称,"央行这么回笼,市场上出钱的还是特别多.早上很多(按加权利率)
减点出的,供给比需求多."
    
    他并表示,回购利率的低位徘徊,一方面是机构对央行未来对流动性的持续支持抱有信心
,另一方面,或可能是去年12月外汇占款增量情况比较可观,支撑了市场流动性.
    
    至于跨春节资金,该交易员指出,目前看这部分供给仍较充裕,仅出资方和需求方在是提
供利率债还是信用债等抵押品的要求上,略有结构性偏差.
    
    今年春节长假为2月9日-15日.
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:43              今日(%)     上日(%)    变动(bp)
   ========================================================== 
     质押式回购加权平均利率：            
 其中:隔夜                     2.1083      2.0859     +2.24
 七天                          2.9211      2.9946     -7.35
 14天                          2.8921      3.0042    -11.21
 
     上海证交所质押式回购利率:        
 一天                          3.6200      1.7300   +189.00
 七天                          2.8000      2.7550     +4.50
 14天                          2.9100      3.0000     -9.00
 
     回购定盘利率:             
 隔夜                          2.1200      2.1300     -1.00
 七天                          3.0039      3.0360     -3.21
 14天                          3.0300      3.0300      0.00
  
    Shibor:               
 隔夜                          2.1080      2.1070     +0.10
 七天                          2.9990      3.0245     -2.55
 三个月                        3.9024      3.9031     -0.07
 ==============================================================(完)
    

 (发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良/杨淑祯)

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