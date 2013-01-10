更新版 1-中国货币市场: 七天回购利率维持低位,央行大额净回笼未改充裕流动性

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海1月10日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要质押式回购利率 持稳,其中七天期品种加权利率维持在3.0%附近的相对低位.因央行公开市场本周2,200亿元 人民币的净回笼,几乎未对充裕的流动性造成实质影响. 央行公开市场今日进行了总额550亿元的逆回购操作,其中七天期150亿元,14天期400亿 元.据此测算,央行本周净回笼资金规模达2,200亿元,为近三个月以来的单周净回笼新高.[CN /MMTCN] 华北一银行交易员称,"央行这么回笼,市场上出钱的还是特别多.早上很多(按加权利率) 减点出的,供给比需求多." 他并表示,回购利率的低位徘徊,一方面是机构对央行未来对流动性的持续支持抱有信心 ,另一方面,或可能是去年12月外汇占款增量情况比较可观,支撑了市场流动性. 至于跨春节资金,该交易员指出,目前看这部分供给仍较充裕,仅出资方和需求方在是提 供利率债还是信用债等抵押品的要求上,略有结构性偏差. 今年春节长假为2月9日-15日. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 2.1083 2.0859 +2.24 七天 2.9211 2.9946 -7.35 14天 2.8921 3.0042 -11.21 上海证交所质押式回购利率: 一天 3.6200 1.7300 +189.00 七天 2.8000 2.7550 +4.50 14天 2.9100 3.0000 -9.00 回购定盘利率: 隔夜 2.1200 2.1300 -1.00 七天 3.0039 3.0360 -3.21 14天 3.0300 3.0300 0.00 Shibor: 隔夜 2.1080 2.1070 +0.10 七天 2.9990 3.0245 -2.55 三个月 3.9024 3.9031 -0.07 ==============================================================(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良/杨淑祯)