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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 12:55 BJT

东京美债: 较长期美国公债价格下跌,随后将有30年期公债标售

周四稍晚美国财政部将标售130亿美元30年期公债.

"我想新债标售供应前,价格可能会小幅走跌,"一家美国券商驻东京的交易员称.

该交易员称,虽然较长期公债价格在标售前可能承压,但考虑到美联储买入较长期公债,标售的新债本身应该可能相对顺利地被消化.

亚洲股市走坚,亦加重美债的疲弱基调.MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.6%,受中国强于预期的贸易数据提振.(完)

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(编译 梁睿雪/白云; 审校 程琳/杜明霞)

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