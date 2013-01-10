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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 12:55 BJT

投行观点: 摩根大通首评中国人保集团为"中性",目标价4.5港元

路透香港1月10日 - 投行摩根大通的报告称,给予中国主要综合保险商--中国人保集团 初始评级为"中性",目标价每股4.5港港元,较现水平有逾5%下跌空间.

报告指出,相信人保集团在其品牌、分销渠道以及政府关系的支持下,长期增长前景向好,然而近期的重估限制了其短期升幅.

"非寿险承保业务有转差迹象,而侧重于业务量的策略使其寿险业务显得脆弱."该行分析师Bao Ling Chan在其报告中称.

人保集团于上月初在香港上市,招股价每股3.48港元,迄今累计升36%.

该股周四早盘涨2.6%,报4.74港元.(完)

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