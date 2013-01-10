澳新汇市: 澳元和新西兰元均上涨,获益于中国乐观的贸易数据

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
"铁矿石价格报每吨158.50美元,中国贸易收支看来不错,说明中国的情况在改善,而这支撑澳元,"瑞银利率策略师Matthew Johnson表示.
澳元兑美元 跳涨约0.005美元,至三周高位1.0554美元,此前在1.0550上方的停止单遭到触发.澳元/美元最新报1.0545美元,本周迄今上涨了1%.
中国经济复苏也减轻了澳洲进一步降息的急迫性.澳洲央行去年降息125个基点至齐平纪录低位3%.
互换市场缩减澳洲央行2月降息的可能性,从约40%降至33%.
澳元第一道阻力位在1.0585美元,此为12月高位,技术图表显示还会进一步上涨.支撑位在约1.0500美元.
铁矿石价格.IO62-CNI=SI持续走强亦助澳元一臂之力.铁矿石价格本周触及15个月高位.
在中国公布强劲数据后,新西兰元兑美元 升破重要阻力位0.8400美元.最新报约0.8398.
新西兰元触及日高0.8405美元,接近周三创下的三周高位0.8410,受海外中长期投资大户的新西兰长期公债买需所拉抬.
澳元/日圆 升至93日圆,日内上涨0.7%,新西兰元兑日圆 升0.3%至74.05日圆.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍; 审校 白云)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计