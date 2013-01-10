版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 13:35 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元均上涨,获益于中国乐观的贸易数据

"铁矿石价格报每吨158.50美元,中国贸易收支看来不错,说明中国的情况在改善,而这支撑澳元,"瑞银利率策略师Matthew Johnson表示.

澳元兑美元 跳涨约0.005美元,至三周高位1.0554美元,此前在1.0550上方的停止单遭到触发.澳元/美元最新报1.0545美元,本周迄今上涨了1%.

中国经济复苏也减轻了澳洲进一步降息的急迫性.澳洲央行去年降息125个基点至齐平纪录低位3%.

互换市场缩减澳洲央行2月降息的可能性,从约40%降至33%.

澳元第一道阻力位在1.0585美元,此为12月高位,技术图表显示还会进一步上涨.支撑位在约1.0500美元.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI持续走强亦助澳元一臂之力.铁矿石价格本周触及15个月高位.

在中国公布强劲数据后,新西兰元兑美元 升破重要阻力位0.8400美元.最新报约0.8398.

新西兰元触及日高0.8405美元,接近周三创下的三周高位0.8410,受海外中长期投资大户的新西兰长期公债买需所拉抬.

澳元/日圆 升至93日圆,日内上涨0.7%,新西兰元兑日圆 升0.3%至74.05日圆.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐