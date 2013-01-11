《中国债券市场每日交易备忘》--1月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国铁物25亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招商银行和光大银行主承 北京建工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),北京银行主承 南京城投控股集团10亿元15年期中期票据(10+5)簿记建档(主体评级AAA),中信证券和南京银行主承 福建三安集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 宝鸡投资集团10亿元六年期固息债1280486,票面利率7.14% 柳州城投15亿元10年期固息债1280492,票面利率7.18% 安信证券10亿元三个月期短融071306001,票面利率4.20% 绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融041359001,票面利率5.16% 包钢稀土 10亿元一年期短融041362001,票面利率4.57% 亚太机电集团1.6亿元一年期短融041369001,票面利率6.40% 四联仪器仪表2亿元一年期短融041358001,票面利率5.24% 西王集团10亿元五年期中票1382003,票面利率6.60% ============================================================================ 三、缴款: 南京新港开发总公司7亿元七年期固息债1380001,票面利率6.80% 华能集团50亿人民币六个月期超短期融资券 国电集团60亿元九个月期超短融 招商证券 30亿元三个月期短融 世纪阳光纸业3亿元一年期短融 光明食品集团20亿元三年期中票 福建交通建设集团3亿元五年期中票 武汉中原电子集团3亿元三年期中票 广汇汽车服务公司5亿元三年期中票 苏州新兴产业2.06亿元三年期中小企业集优票据 ============================================================================ 四、还本付息: 兖矿集团14亿元三年期中票1082001到期兑付,票面利率4.18% 国家开发银行150亿元七年期固息债110201付息,票面利率3.95% 重庆城投集团25亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180007付息,票面利率5.78% 新余城投14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180008付息,票面利率6.50% 中国石油集团100亿元七年期固息债1280002付息,票面利率4.54% 中国石油集团100亿元10年期固息债1280003付息,票面利率4.69% 陕西汽车集团5亿元五年期中票1282006付息,票面利率6.71% 重庆国有文化资产经营管理公司4亿元五年期中票1282007付息,票面利率5.71% 云南铝业3亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1282008付息,基本利差3.70% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周五报导,周四召开的监管部门工作会议已定调2013年货币政策.今年将继续实施稳健的货币 政策,新增信贷投放目标定在8.5万亿元人民币左右,广义货币(M2)目标增速定为13%左右.金融监管机构工作重 点将围绕控制金融风险、深化金融改革进行. --去年中国银行理财产品发展迅猛.截至当年11月末,银行业金融机构理财产品余额达7.61万亿元人民币. 相比2011年末4.59万亿元的余额,已增长近66%. 国家统计局今日公布12月工业品价格指数(PPI) (11月为-2.2%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月为2%) 1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 边竞/刘昕; 审校 李宏薇)