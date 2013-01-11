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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
    
一、新债招标:
    
中国铁物25亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招商银行和光大银行主承
北京建工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),北京银行主承
南京城投控股集团10亿元15年期中期票据(10+5)簿记建档(主体评级AAA),中信证券和南京银行主承
福建三安集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承 
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二、新债上市:  

宝鸡投资集团10亿元六年期固息债1280486,票面利率7.14%
柳州城投15亿元10年期固息债1280492,票面利率7.18%
安信证券10亿元三个月期短融071306001,票面利率4.20%
绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融041359001,票面利率5.16%
包钢稀土 10亿元一年期短融041362001,票面利率4.57%
亚太机电集团1.6亿元一年期短融041369001,票面利率6.40%
四联仪器仪表2亿元一年期短融041358001,票面利率5.24%
西王集团10亿元五年期中票1382003,票面利率6.60%
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三、缴款:     

南京新港开发总公司7亿元七年期固息债1380001,票面利率6.80%    
华能集团50亿人民币六个月期超短期融资券
国电集团60亿元九个月期超短融    
招商证券 30亿元三个月期短融
世纪阳光纸业3亿元一年期短融
光明食品集团20亿元三年期中票    
福建交通建设集团3亿元五年期中票
武汉中原电子集团3亿元三年期中票
广汇汽车服务公司5亿元三年期中票
苏州新兴产业2.06亿元三年期中小企业集优票据
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四、还本付息:
    
兖矿集团14亿元三年期中票1082001到期兑付,票面利率4.18%
国家开发银行150亿元七年期固息债110201付息,票面利率3.95%
重庆城投集团25亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180007付息,票面利率5.78%
新余城投14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180008付息,票面利率6.50%
中国石油集团100亿元七年期固息债1280002付息,票面利率4.54%
中国石油集团100亿元10年期固息债1280003付息,票面利率4.69%
陕西汽车集团5亿元五年期中票1282006付息,票面利率6.71%
重庆国有文化资产经营管理公司4亿元五年期中票1282007付息,票面利率5.71% 
云南铝业3亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1282008付息,基本利差3.70%                            
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
    
    --中国证券报周五报导,周四召开的监管部门工作会议已定调2013年货币政策.今年将继续实施稳健的货币
政策,新增信贷投放目标定在8.5万亿元人民币左右,广义货币(M2)目标增速定为13%左右.金融监管机构工作重
点将围绕控制金融风险、深化金融改革进行. 
    --去年中国银行理财产品发展迅猛.截至当年11月末,银行业金融机构理财产品余额达7.61万亿元人民币.
相比2011年末4.59万亿元的余额,已增长近66%. 
 
    国家统计局今日公布12月工业品价格指数(PPI)        (11月为-2.2%)
                   12月居民消费价格指数(CPI)      (11月为2%)
             1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布
             12月城镇固定资产投资                 (1-11月为20.7%)
             12月社会消费品零售总额                (11月为14.9%) 
             12月工业增加值                       (11月为10.1%)
             12月房地产投资和销售情况月度报告        
             12月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
             1/27公布1-12月规模以上工业企业利润      (1-11月为3%)
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 边竞/刘昕; 审校 李宏薇)
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