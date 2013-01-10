日本数据: 11月同时指标较前月下滑0.6点,领先指标下降0.9点

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透东京1月10日 - 日本内阁府周四表示,11月同时指标初值较前月下滑0.6点,为连续第八个月下滑,进一步证明全球需求疲弱令日本经济依然脆弱.
内阁府维持对同时指标的看法,称指标显示"恶化",暗示日本处于衰退.
日本11月领先指标则较前月下滑0.9点.
参看完整数据,请点选内阁府网站:
(here).(完) (编译 张若琪; 审校 程琳)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。