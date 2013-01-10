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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 13:12 BJT

日本数据: 11月同时指标较前月下滑0.6点,领先指标下降0.9点

路透东京1月10日 - 日本内阁府周四表示,11月同时指标初值较前月下滑0.6点,为连续第八个月下滑,进一步证明全球需求疲弱令日本经济依然脆弱.

内阁府维持对同时指标的看法,称指标显示"恶化",暗示日本处于衰退.

日本11月领先指标则较前月下滑0.9点.

参看完整数据,请点选内阁府网站:

(here).(完) (编译 张若琪; 审校 程琳)

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