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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 13:36 BJT

澳洲股市: 上涨,银行股和力拓等股扬升

路透墨尔本1月10日 - 澳洲股市周四上涨0.3%,受远强于预期的中国贸易数据提振而恢复元气.

中国贸易数据相关新闻,请参阅

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 升15点至4,723点.

力拓 上扬0.4%,Fortescue Metals 劲扬2.3%,此前数据显示中国12月铁矿石进口成长7.8%至7,094万吨的纪录高位.(完)

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