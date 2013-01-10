版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 13:50 BJT

台湾股市: 收高73点,受金融保险类股提振

路透台北1月10日 - 台湾股市周四收高0.9%,呼应区域股市的力道;此前中国公布的贸易数据优于预期.而金融保险类指数 扬升1.8%亦提振大盘.

仁宝 跳升3.63%,即便该公司12月营收下滑.

加权股价指数 收高73点至7,811.64点.

初步数据显示,大盘成交值 为1,115.28亿台币,上交易日为847.76亿.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐