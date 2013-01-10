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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--1月11日****

路透1月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
       
 1月10日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段        预估值            前值
 2350      日本银行放款余额(较上年同期)                            12月            --           +1.0%
 2350      日本未经季节调整经常账(较上年同期)                      11月            --          -29.4%
 2350      日本未经季节调整经常账(亿日圆)                          11月        赤字35       盈余3,769
    
 
 1月11日-14日
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2100      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)                 12月             --          +1.4%
                                  (较上年同期)                                 --               +7.3%
    
 1月11日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段          预估值          前值
                                                                                         
 0500      日本服务业景气判断指数                                  12月              --          40.0
 --        韩国央行基准利率                                         1月              --         2.75%
 0745      法国经常帐收支                                          11月              --        赤字28
 0815      瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                         12月            持平         -0.3%
                            (较上年同期)                                          -0.2%         -0.4%
 0930      英国工业生产(较前月)                                    11月           +0.8%         -0.8%
                     (较上年同期)                                                 -1.9%         -3.0%
           英国制造业产出(较前月)                                                 +0.5%         -1.3%
                       (较上年同期)                                               -1.3%         -2.1%
 1330      美国国际贸易收支(亿美元)                                11月         逆差413     逆差422.4
 1330      美国进口物价                                            12月           +0.1%         -0.9%
              出口物价                                                             持平         -0.7%
 1330      加拿大贸易收支(亿加元)                                  11月         逆差6.0       逆差1.7
                出口(亿加元)                                                         --         381.1
                进口(亿加元)                                                         --         382.8
 1530      美国ECRI一周领先指标                              1月4日当周              --         126.4
 1900      美国联邦预算(亿美元)                                    12月       赤字225.0   赤字1,721.1
 
 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
      
 1月9日(三)
 GMT时间      经济指标/活动                                    公布时段            现值         预估值
 2350         日本外汇储备(亿美元)                                 12月          12,681             --
 2350         日本投资外国债券(亿日圆)                             前周       卖超3.982             --
 2350         外资投资日本股票(亿日圆)                             前周       买超1,789             --
 
    
 1月10日(四)
 GMT时间      经济指标/活动                                       公布时段         现值          预估值
 0030         澳洲建筑许可                                           11月         +2.9%           +5.0%
                                                                                         
                                                                                         
 0300         韩国L货币供应额(较上年同期)                            11月         +7.5%              --
                                                                                         
                                                                                         
 0500         日本同时指标(较前月)                                   11月          -0.6              --
                                                                                         
                                                                                         
 0500         日本领先指标(较前月)                                   11月          -0.9              --
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
 0745         法国工业生产                                           11月         +0.5%           +0.3%
                                                                                         
 0745         法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                12月终值        +0.4%           +0.3%
              法国HICP(较上年同期)                                                +1.5%           +1.5%
 1330         美国一周初请失业金人数(万人)                      1月5日当周         37.1            36.5
              初请失业金人数四周均值(万人)                                         36.6              --
              续请失业金人数(万人)                            12月29日当周        310.9           323.0
 1330         加拿大建筑许可                                          11月       -17.9%           -7.6%
                   新屋价格                                                       +0.1%           +0.2%
 1500         美国趸售(批发)库存                                      11月        +0.6%           +0.3%
                 趸售销售                                                         +2.3%           +0.6%
 
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 李婷仪; 审校 郑茵)

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