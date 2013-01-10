主要国家经济指标预测--1月11日****

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透1月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +1.0% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 11月 -- -29.4% 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 11月 赤字35 盈余3,769 1月11日-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 12月 -- +1.4% (较上年同期) -- +7.3% 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 40.0 -- 韩国央行基准利率 1月 -- 2.75% 0745 法国经常帐收支 11月 -- 赤字28 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) -0.2% -0.4% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.8% -0.8% (较上年同期) -1.9% -3.0% 英国制造业产出(较前月) +0.5% -1.3% (较上年同期) -1.3% -2.1% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差413 逆差422.4 1330 美国进口物价 12月 +0.1% -0.9% 出口物价 持平 -0.7% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差6.0 逆差1.7 出口(亿加元) -- 381.1 进口(亿加元) -- 382.8 1530 美国ECRI一周领先指标 1月4日当周 -- 126.4 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字225.0 赤字1,721.1 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 12,681 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超3.982 -- 2350 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 买超1,789 -- 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲建筑许可 11月 +2.9% +5.0% 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 11月 +7.5% -- 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -0.6 -- 0500 日本领先指标(较前月) 11月 -0.9 -- 0745 法国工业生产 11月 +0.5% +0.3% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.4% +0.3% 法国HICP(较上年同期) +1.5% +1.5% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月5日当周 37.1 36.5 初请失业金人数四周均值(万人) 36.6 -- 续请失业金人数(万人) 12月29日当周 310.9 323.0 1330 加拿大建筑许可 11月 -17.9% -7.6% 新屋价格 +0.1% +0.2% 1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.6% +0.3% 趸售销售 +2.3% +0.6% 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪; 审校 郑茵)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计