《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月10日

路透北京1月10日 - 随着"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到 期,致本周中国央行公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元人民币,创近三个月来高点. 虽然宽资金支撑下,机构对公开市场的需求一般,不过业内人士指出,中国春节假期的脚步已渐行渐近,流动 性受迫于备付压力等因素将有波动,节前机构对逆回购操作依赖度料逐渐有升. 而对比龙年春节前夕,市场热盼央行调降存款准备金率以解资金困局的情况,蛇年春节若公开市场逆回购这 颗"定心丸"药效持续,预计节前市场对降准预期将不会如去年般明显升温. 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -2,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)