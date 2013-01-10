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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 15:49 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月10日

路透北京1月10日 - 随着"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到
期,致本周中国央行公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元人民币,创近三个月来高点.
    
    虽然宽资金支撑下,机构对公开市场的需求一般,不过业内人士指出,中国春节假期的脚步已渐行渐近,流动
性受迫于备付压力等因素将有波动,节前机构对逆回购操作依赖度料逐渐有升.
    
    而对比龙年春节前夕,市场热盼央行调降存款准备金率以解资金困局的情况,蛇年春节若公开市场逆回购这
颗"定心丸"药效持续,预计节前市场对降准预期将不会如去年般明显升温.
       
    以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                      -2,400    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --       930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --       900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完)

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)

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