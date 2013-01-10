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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 14:06 BJT

东京汇市: 日圆接近两年半低位,澳元因中国数据强劲而上涨

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3043     1.3063      -0.15      -1.14     1.3194
 美元/日圆                         88.15      87.87      +0.32      +1.63      86.74
 欧元/日圆                        114.97     114.66      +0.27      +0.45     114.46
 美元/瑞郎                        0.9263     0.9251      +0.13      +1.18     0.9155
 英镑/美元                        1.6009     1.6021      -0.07      -1.49     1.6251
 美元/加元                        0.9866     0.9876      -0.10      -0.55     0.9921
 澳元/美元                        1.0546     1.0512      +0.32      +1.47     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8399     0.8394      +0.06      +1.40     0.8283
 澳元/日圆                        92.960     92.250      +0.77      +3.14     90.130
 新西兰元/日圆                    74.050     73.670      +0.52     -47.42    140.820
 英镑/日圆                        141.11     140.62      +0.35      +0.21     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2551     1.2520      +0.25      +0.09     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
  
          
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 (编译 戴素萍/张若琪/李婷仪/杜明霞; 审校 高琦)

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