《国际主要央行公开市场操作一览》--1月10日

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透上海1月10日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FED承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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1/9 买入公债 15.46 02/15/2036 - 11/15/2042
1/8 买入公债 37.08 10/31/2018 - 12/31/2019
1/7 买入公债 14.74 02/15/2036 - 11/15/2042
1/3 买入公债 50.98 01/31/2017 - 09/30/2017
此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.
其中,在2012年12月13日-2013年1月11日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押支持证券.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.
欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》
--两位美联储高级官员暗示,美联储可能在今年停止资产购买,这一观点亦受到华尔街顶级金融机构经济学家们推崇.
--费城联邦储备银行总裁普洛瑟亦表示,预计到2013年底失业率将会降至6.8-7.0%之间.因此,他希望美联储将会在到达6.5%门槛之前即停止购买债券,也就是说他预期资产购买行动可能会在今年停止.
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 ------------------------------------------------------------- 1/9 七天期反向交易 0.60亿美元 0.66%(固定利率) 1/8 七天期反向交易 777.25 0.75%(固定利率) 1/8 七天期定期存款 -2,085.00 0.01% 1/3 六天期定期存款 -2,085.00 0.01%
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--暂无
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 46,710
*上周五 48,060
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当期变化 -1,350
*日本市场因新年假期2013年1月1日-3日(周二至周四)休市.
金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--消息人士表示,在新首相安倍晋三施加的巨大压力下,日本央行可能将在1月21-22日的议息会议上采纳2%的通胀目标--这是当前目标水平的两倍,并与政府发布声明,承诺推行大胆的货币宽松举措.
**台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%. 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布,当日共发行1,415.5亿台币存单,若相较存单到期金额1,419亿,存单发行余额减少3.5亿.
--台湾央行周二公布,当日共发行239.1亿台币存单,若相较存单到期金额61.6亿,存单发行余额增177.5亿.
--台湾央行周一公布,当日共发行3,129.4亿台币存单,含1,000亿364天期存单,若相较存单到期金额3,196.4亿,存单发行余额减67亿. (完) (整理 刘昕; 审校 李宏薇)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计
(新增文末表格) * 美元持平，此前美联储杜德利发表讲话，美国发布消费者数据 * 美元指数录得2月以来最佳周度表现 * 南非兰特急挫，此前财长被解职 路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽 派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。 纽约联储总裁杜德利讲话后，欧元从两周低位反弹，美元兑日圆跌至盘中低位。杜德利 被看做是利率制定委员会中最重要的成员之一，他称，美联储不急于收紧货币政策。 他讲话前发布的美国消费者支出数据表现平平，表明尽管消费者信心达到逾16年来最高 ，美国人仍捂紧了腰包。 “不管怎么说，人气都不太旺，但今天上午的乐观情绪绝对受到讲话和经济数据的打击 ，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。 上月消费者支出仅微升0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到