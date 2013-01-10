《国际主要央行公开市场操作一览》--1月10日

路透上海1月10日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FED承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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1/9 买入公债 15.46 02/15/2036 - 11/15/2042

1/8 买入公债 37.08 10/31/2018 - 12/31/2019

1/7 买入公债 14.74 02/15/2036 - 11/15/2042

1/3 买入公债 50.98 01/31/2017 - 09/30/2017

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在2012年12月13日-2013年1月11日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.

欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》

--两位美联储高级官员暗示,美联储可能在今年停止资产购买,这一观点亦受到华尔街顶级金融机构经济学家们推崇.

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟亦表示,预计到2013年底失业率将会降至6.8-7.0%之间.因此,他希望美联储将会在到达6.5%门槛之前即停止购买债券,也就是说他预期资产购买行动可能会在今年停止.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 ------------------------------------------------------------- 1/9 七天期反向交易 0.60亿美元 0.66%(固定利率) 1/8 七天期反向交易 777.25 0.75%(固定利率) 1/8 七天期定期存款 -2,085.00 0.01% 1/3 六天期定期存款 -2,085.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--暂无

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 46,710

*上周五 48,060

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当期变化 -1,350

*日本市场因新年假期2013年1月1日-3日(周二至周四)休市.

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--消息人士表示,在新首相安倍晋三施加的巨大压力下,日本央行可能将在1月21-22日的议息会议上采纳2%的通胀目标--这是当前目标水平的两倍,并与政府发布声明,承诺推行大胆的货币宽松举措.

**台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%. 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行1,415.5亿台币存单,若相较存单到期金额1,419亿,存单发行余额减少3.5亿.

--台湾央行周二公布,当日共发行239.1亿台币存单,若相较存单到期金额61.6亿,存单发行余额增177.5亿.