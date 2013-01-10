中国股市: 沪综指小幅收升,外贸数据向好大盘维持强势震荡

路透北京1月10日 - 中国股市沪综指周四小幅收升,今日公布的贸易数据向好提振仓储 、航空等运输类股上涨,并助股指一度上攻接近前期高点,大盘整体仍维持强势震荡走势,料 短线在2,300点下方继续蓄势待攻. 沪综指 收报2,283.658点,涨8.318点或0.37%,盘中最高升至2,295.48点的前期高 点附近.上海A股今日成交额为978亿元人民币,上交易日为1,022亿元. 南京证券分析师温丽君分析称,虽然今年一季度继续复苏是大概率事件,然而仅凭单月数 据仍无法对经济整体运行趋势作出明确判断,因而数据对大盘影响不大. "2,300点附近技术压力较大,加上前期涨幅较大个股纷纷呈现调整迹象,表明经过1个多 月上涨后个股获利盘回吐压力较大."她并预计,短期影响市场的主要因素仍取决于政策面的 改革预期和产业政策等利好. 中国海关今日稍早公布外贸数据显示,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创 下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至31 6.2亿美元. 受数据利好提振,今日仓储、航空等运输类股票涨幅居前,其中南方航空 收 扬3.43%,报3.92元. 沪深300指数 收盘涨0.18%,报2,530.569点.沪深300指数1月合约 尾盘 报2,533.0点,涨0.41%,成交量为703,350手.(完)