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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 14:55 BJT

日本橡胶: 12月31日止日本生胶库存增至四个月高位

路透1月10日 - 日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示,12月31日止的10日内,日本生胶库存增加310吨至四个月高位7,136吨,为8月20日生胶库存达到7,387吨以来的最高位.

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 12月31日 12月20日 12月10日 11月30日 11月20日 11月10日

生胶 7,136 6,826 6,352 6,203 6,520 6,739

天然乳胶 363 375 336 349 356 358

合成胶(固体) 1,820 1,870 1,874 1,795 1,818 1,876

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23

(完)

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