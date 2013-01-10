《蛇年展望》人民币汇率双向波动料扩大,体现更多市场元素

* 人民币兑美元今年料温和升值1-2%

* 双向波动幅度料扩大

* 不具备大幅升贬值基础

* 政策面推进仍以稳为先

作者 李文科/李然

路透北京1月10日 - 在刚刚过去的2012年里,中国监管层主动减少了外汇市场干预,人民币在汇改以来首次呈现双向波动,汇率更富活力,在体验了"跌停"之后又经受了"涨停僵局"的考验.展望蛇年,在双向波幅有望进一步扩大的同时将温和走升.

回顾去年人民币连续涨停及跌停预期很大程度是由中间价造成的.中间价作为人民币汇率的波动中枢,若能弱化政策属性而更多体现市场意志,将更有利于寻找均衡汇率,减少资源错配.

市场人士分析,中国经济复苏好于其他主要经济体是最大助力,但海内外经济复苏前景不明、资本外流若隐若现也令汇率升值陡增变数,加上中国国际收支渐趋平衡,人民币都不具备大幅升贬值基础,全年料小幅升值1-2%.

随着中国新领导层释放出"改革强音",人民币国际化进程、汇率市场化以及资本账户开放等进程也可望逐步推进.

"2013年人民币将更加双向波动,并小幅升值,...而政策会向前推进,2013年很大程度上是'改革年',不过资本项下的可兑换的开放应该是在一定限度内的."交通银行首席经济学家连平称.

在他看来,去年四季度以来人民币汇率市场化程度上升,监管层这种更倾向市场化的操作思路将令人民币更倾向于双向波动.

中国央行去年召开的最后一次货币政策委员会例会指出,当前中国经济金融运行总体平稳,物价形势基本稳定,未来将继续实施稳健货币政策,同时要稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制等改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

"从中美利差仍有扩大空间、中国经济结构优化和增速回升的角度来看,人民币升值的可能性依然很大.而且站在政策的角度,坚挺的人民币更有利于推进人民币贸易结算范围."方正证券最新研究报告指出.

2012年间,人民币兑美元即期 先贬后升,大开大阖之后累计升值约1%.当年中国经济在全球低迷中率先展露头角,中美货币政策又造成较大利差,加之国内外汇政策演变容许企业留存美元资产、且允许机构做空美元,促使人民币在下半年一路走升.全年人民币兑美元在6.2223-6.3880元之间波动,年底时收于6.2303元.

**温和升值,波幅扩大**

分析人士指出,基本面还支持人民币进一步升值,但此后可能会继续呈现双向波动的格局,这主要与国内外经济复苏引导资本流动的具体情况有关,而中国监管层也会适度控制汇率步伐,为国内经济和汇制改革提供更好的汇率环境.

"预测今年的汇率小幅升值的比例很大.贸易顺差和资金流入是大前提,其次国内通胀有上升趋势,通胀是名义汇率上升的推动力.从更长角度看,人民币国际化目标不支持人民币贬值."招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说.

招商银行总行高级分析师刘东亮认为,2013年人民币汇率将更多呈现双向波动的特征,"波幅将比2012年有所扩大,整体会有阶段性的升值,但不会是贯穿全年,波幅则可能在1.5%到2%之间,相当于说2012年的波幅是3%,而今年将达到4.5%."

2012年全年贸易顺差大幅扩大,自上年的1,551.4亿美元骤升至2,311亿美元,这可能在一定程度上加剧人民币升值压力.

AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪表示,随着中国经济发展和城镇化建设,国内需求势必激活.处于宽松货币环境下的海外投机资金也对中国投资机会虎视眈眈,虽然在政府的管控疏导之下不会猛然流入,但长期看还是以资本出去少,而涌入多.这在不久前香港金管局连续入市干预港元走强可见一斑.

尽管在企业投资前景低迷和全球贸易滑坡的拖累下,2012年中国的外商直接投资(FDI)出现了2009年以来持续时间最长的一轮同比下滑,但FDI总额仍将连续第三年超越1,000亿美元.

分析人士亦指出,虽然出口导向型的经济模式已有转变,中国的就业大军仍然需要外贸行业支撑.今年人力成本还要上升,出口业经营形势若有恶化,必要时中国仍有可能通过货币贬值来进行提振.

"现在美国也在保护他们的制造业,一些企业已经回国设厂了,像苹果的一条生产线.另外以前中国有优势的低端制造业现在也向东南亚流失,人民币如果继续升值问题会更大."北京一外资银行外汇分析师说.

同时美元走势可能偏强也值得警惕.若美国经济表现好,美元升值且资本回流美国,都会影响人民币升值.刘东亮指出,今年整体上美元走势是比较看好的,"一旦美元走强,人民币升值压力就小了,且人民币可以趁美元走升做出调整."

**改革是主流,政策小步走**

国际收支渐趋于平稳的背景下,人民币的温和升值显然有利于中国更加从容地推进汇改.不过受国际经济复苏不确定性掣肘,各项政策推进势必以稳为主,难以迈出大步.

华宝信托宏观分析师聂文指出,2013年还是会逐步推进汇率市场化和资本账户开放,估计试点的步伐会加快,包括扩大人民币离岸市场、汇率波幅的扩大、个人和企业的资本账户的进一步放开等等.

连平亦强调,2013年很大程度上是一个改革年,新的领导层上台后很明确地进行顶层设计,并系统地按照时间表推进各项改革,汇率市场化以及资本项下可兑换方面的改革也会推进,但至少2013年不可能做到基本开放,只能是"逐步推进".

去年底数据有显示中国出现资本外流一度引发热议,不过目前大致上可以排除热钱流出的可能性.分析人士称,若监管当局通过中间价等渠道,引导市场形成温和的升值预期,会有利于防止出现资本外逃的情况,并为进一步推进汇改提供契机.

刘东亮说,如果国内资本市场持续回暖,对海外资本会有吸引.他进一步提示,应更多关注制度性建设的问题,比如对人民币汇率形成机制改革是否进一步推进,境内外汇市场的建设,这些方面制度会有更多关注.