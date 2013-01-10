版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 16:01 BJT

中国债市: 利率互换曲线趋陡峭化,数据显好再度强化经济温和复苏预期

路透北京1月10日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四更趋陡峭化,短端变动有限.稍早公布的贸易及金融数据显好,印证国内经济正行驶在温和复苏之路,受此影响推动今日长端走升.

交易人士并表示,当前IRS五年期与一年期利差仍不及金融债上述期限利差,如果春节前资金面整体波动有限,且经济数据不断强化经济复苏预期,料IRS曲线可能陡峭程度有所加大.

"虽然(公开市场)本周净回笼2,000多亿元,但是资金面还是比较宽松,这让市场对春节前的资金面情况新增了一些信心."北京一银行交易员称,而今日公布的贸易数据大幅优于预期,贷款数据也还不错,推动长端走升.

中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.

中国2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期;当年新增社会融资15.76万亿元,增势明显.业内人士认为,目前中国经济已进入企稳回升通道,短期内货币政策维稳预期仍是主流.

中国银行间资金市场周四主要质押式回购利率 持稳,其中七天期品种加权利率维持在3.0%附近的相对低位.因央行公开市场本周2,200亿元人民币的净回笼,几乎未对充裕的流动性造成实质影响.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

---------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.3800/3.4833 3.3107/3.3971 3.5314/3.6221 3.7129/3.8036 3.7240/4.0000

上日 3.3675/3.4700 3.3030/3.3900 3.5190/3.6040 3.6980/3.7920 3.7180/3.9860

---------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0125/+0.0133 +0.0077/+0.0071 +0.0124/+0.0181 +0.0149/+0.0116 +0.0060/+0.0140

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐