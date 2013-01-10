中国债市: 利率互换曲线趋陡峭化,数据显好再度强化经济温和复苏预期

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透北京1月10日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四更趋陡峭化,短端变动有限.稍早公布的贸易及金融数据显好,印证国内经济正行驶在温和复苏之路,受此影响推动今日长端走升.
交易人士并表示,当前IRS五年期与一年期利差仍不及金融债上述期限利差,如果春节前资金面整体波动有限,且经济数据不断强化经济复苏预期,料IRS曲线可能陡峭程度有所加大.
"虽然(公开市场)本周净回笼2,000多亿元,但是资金面还是比较宽松,这让市场对春节前的资金面情况新增了一些信心."北京一银行交易员称,而今日公布的贸易数据大幅优于预期,贷款数据也还不错,推动长端走升.
中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.
中国2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期;当年新增社会融资15.76万亿元,增势明显.业内人士认为,目前中国经济已进入企稳回升通道,短期内货币政策维稳预期仍是主流.
中国银行间资金市场周四主要质押式回购利率 持稳,其中七天期品种加权利率维持在3.0%附近的相对低位.因央行公开市场本周2,200亿元人民币的净回笼,几乎未对充裕的流动性造成实质影响.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3800/3.4833 3.3107/3.3971 3.5314/3.6221 3.7129/3.8036 3.7240/4.0000
上日 3.3675/3.4700 3.3030/3.3900 3.5190/3.6040 3.6980/3.7920 3.7180/3.9860
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变动 +0.0125/+0.0133 +0.0077/+0.0071 +0.0124/+0.0181 +0.0149/+0.0116 +0.0060/+0.0140
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计