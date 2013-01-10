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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 15:27 BJT

新兴汇市: 资本外流疑虑压低印尼卢比,中国贸易数据激励其他亚币上扬

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 日圆                        88.15      87.89      -0.29      -1.54      86.79
 坡元                       1.2263     1.2270      +0.06      -0.36     1.2219
 台币                       28.988     29.110      +0.42      +0.51     29.136
 韩元                      1060.15    1061.70      +0.15      +0.99    1070.60
 泰铢                        30.37      30.38      +0.03      +0.79      30.61
 菲律宾披索                  40.70      40.79      +0.23      +0.87      41.05
 印尼卢比                  9700.00    9650.00      -0.52      -0.72    9630.00
 印度卢比                    54.60      54.75      +0.27      +0.71      54.99
 马币                       3.0300     3.0388      +0.29      +0.92     3.0580
 人民币                     6.2235     6.2262      +0.04      +0.11     6.2303
 (完)
  
          
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 (编译 蔡美珍/李婷仪/张若琪; 审校 高琦)

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