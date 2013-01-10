敬告客户:路透中文新闻蛇年展望荟萃--PDF版本****

蛇年是中国新一代领导人正式接手国家治理的元年，也注定这个全球第一大人口国、第二大经济体将在这一年内，面对新旧思想的碰撞，不同利益层的纠葛，各种观念的纷呈，以及如何为继续成长奠基.一句话,这将是一个变革的年代.