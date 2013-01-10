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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 15:27 BJT

****敬告客户:路透中文新闻蛇年展望荟萃--PDF版本****

亲爱的客户,您好:

蛇年是中国新一代领导人正式接手国家治理的元年，也注定这个全球第一大人口国、第二大经济体将在这一年内，面对新旧思想的碰撞，不同利益层的纠葛，各种观念的纷呈，以及如何为继续成长奠基.一句话,这将是一个变革的年代.

变革年代,没有独善其身.中国金融市场注定也将身陷这种动荡不安之中.路透中文推出蛇年展望系列文章,为您深入解读政策趋势和市场动向.

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