《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国铁物 150 25 9 1/11簿记建档 招商银行 AAA 1/14 1/15 光大银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *石药集团 6 3 12 1/15簿记建档 光大银行 AA 1/16 1/17 ======================================================================================== *鄂武商A 6 3 12 1/15簿记建档 招商银行 AA 1/16 1/17 <000501.SZ) ======================================================================================== *华谊兄弟 6 3 12 1/15簿记建档 招商银行 AA- 1/17 1/18 ======================================================================================== *巨化集团 5 5 12 1/15簿记建档 招商银行 AA+ 1/17 1/18 ======================================================================================== *山东钢铁集团 60 30 12 1/17簿记建档 北京银行 AAA 1/18 1/21 招商银行 ======================================================================================== *TCL集团 60 5 12 1/17簿记建档 国开行 AA 1/18 1/21 进出口银行 ======================================================================================== *隆基机械 3.5 1.5 12 1/17簿记建档 招商银行 A+ 1/18 1/21 ======================================================================================= 陕西高速 25 5 12 1/14簿记建档 兴业银行 AA 1/15 1/16 建设集团 民生银行 ======================================================================================== 江苏康缘集团 5 5 12 1/14簿记建档 招商银行 AA- 1/16 1/17 ======================================================================================== 北京建工集团 10 5 12 1/11簿记建档 北京银行 AA 1/14 1/15 ======================================================================================== 珠海九洲 5.9 3 12 1/15簿记建档 光大银行 AA- 1/16 1/17 旅游集团 ======================================================================================== 扬州自来水 5 3 12 1/15簿记建档 交通银行 AA- 1/16 1/17 ======================================================================================== 贵州黔桂发电 7 7 12 1/15簿记建档 中信证券 AA- 1/16 1/17 中信银行 ======================================================================================== 江苏苏豪 8 8 12 1/15簿记建档 中信银行 AA 1/17 1/18 控股集团 兴业银行 ======================================================================================== 中国庆华 6 3 12 1/15簿记建档 北京银行 AA- 1/16 1/17 能源集团 国开行 ======================================================================================== 上海南汇 26 8 12 1/15簿记建档 建设银行 AA+ 1/16 1/17 发展集团 中国银行 ======================================================================================== 杉杉集团 20 20 12 1/16簿记建档 中信银行 AA 1/18 1/21 上海银行 ======================================================================================== 龙溪股份 4.5 1.5 12 1/16簿记建档 招商银行 A+ 1/18 1/21 (漳州九龙江建设公司提供担保) ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *陕西交通集团 30 30 5 1/17簿记建档 中国银行 AA 1/18 1/21 兴业银行 ========================================================================================= *中国能源集团 60 30 10 1/17簿记建档 光大银行 AAA 1/18 1/21 建设银行 ========================================================================================= *庆华能源集团 12 6 3 1/17簿记建档 北京银行 AA- 1/18 1/21 国开行 ========================================================================================= *内蒙古水务集团 20 1 5 1/17簿记建档 建设银行 AA+ 1/18 1/21 ========================================================================================= *TCL集团 20 5 5 1/17簿记建档 国开行 AA 1/18 1/21 进出口银行 ========================================================================================= 南京城投 19.8 10 15 1/11簿记建档 中信证券 AAA 1/14 1/15 控股集团 (第10年末附投资者选择权) 南京银行 ========================================================================================= 福建三安集团 27 5 5 1/11簿记建档 国开行 AA 1/14 1/15 ========================================================================================= 陕西高速集团 50 30 5 1/14簿记建档 国开行 AA 1/15 1/16 浦发银行 ========================================================================================= 中国重汽集团 30 15 5 1/14簿记建档 工商银行 AA+ 1/15 1/16 北京银行 ========================================================================================= 东北特钢集团 14 14 5 1/14簿记建档 中国银行 AA 1/15 1/16 ========================================================================================= 唐山曹妃甸 3 3 5 1/15簿记建档 浦发银行 AA 1/17 1/18 港务公司 ========================================================================================= 温州现代 20 10 3 1/15簿记建档 光大银行 AA 1/16 1/17 服务投资集团 工商银行 ========================================================================================= 贵阳中化 7 7 3 1/15簿记建档 中信银行 AA- 1/17 1/18 开磷化肥 ========================================================================================= 广东南海 9 9 5 1/16簿记建档 光大银行 AA+ 1/17 1/18 控股投资 兴业银行 ========================================================================================= 镇江国资 19 12 5 1/16簿记建档 北京银行 AA 1/18 1/21 ========================================================================================= 福建能源集团 19 6 3 1/17簿记建档 中信银行 AA+ 1/18 1/21 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *淮安中小企业 4 4 2 1/17簿记建档 中国银行 AAA 1/18 1/21 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 乌鲁木齐 4.8 4.8 3 1/15簿记建档 兴业银行 AAA 1/16 1/17 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 重庆两江 2.1 2.1 3 1/16簿记建档 光大银行 AAA 1/18 1/21 新区中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ======================================================================================== 注:*代表新增.(完) (发稿 徐永 审校 刘昕)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计