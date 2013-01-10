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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 18:32 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月10日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
          (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日) 
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*中国铁物   150      25        9    1/11簿记建档    招商银行    AAA     1/14     1/15
                                                    光大银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模  期限     发行日        主承销商  主体评级   起息日 上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*石药集团      6        3      12     1/15簿记建档    光大银行      AA      1/16    1/17
======================================================================================== 
*鄂武商A       6        3      12     1/15簿记建档    招商银行      AA      1/16    1/17
<000501.SZ)  
========================================================================================    
*华谊兄弟      6        3      12     1/15簿记建档    招商银行      AA-     1/17    1/18
 
========================================================================================
*巨化集团      5        5      12     1/15簿记建档    招商银行      AA+     1/17    1/18 
========================================================================================
*山东钢铁集团 60       30      12     1/17簿记建档    北京银行     AAA      1/18    1/21
                                                       招商银行  
========================================================================================
*TCL集团      60        5      12     1/17簿记建档    国开行        AA      1/18    1/21    
                                            进出口银行
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*隆基机械    3.5        1.5    12     1/17簿记建档    招商银行      A+      1/18    1/21  
               
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陕西高速      25        5      12     1/14簿记建档    兴业银行     AA       1/15    1/16
建设集团                                               民生银行
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江苏康缘集团   5        5      12     1/14簿记建档    招商银行     AA-      1/16    1/17
========================================================================================
北京建工集团  10        5      12     1/11簿记建档    北京银行     AA       1/14    1/15
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珠海九洲       5.9      3      12     1/15簿记建档    光大银行     AA-      1/16    1/17
旅游集团
========================================================================================
扬州自来水     5        3      12     1/15簿记建档    交通银行     AA-      1/16    1/17 
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贵州黔桂发电   7        7      12     1/15簿记建档    中信证券     AA-      1/16    1/17
                                                       中信银行
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江苏苏豪       8        8      12     1/15簿记建档    中信银行     AA       1/17    1/18
控股集团                                               兴业银行
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中国庆华       6        3      12     1/15簿记建档    北京银行     AA-      1/16    1/17
能源集团                                               国开行
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上海南汇      26        8      12     1/15簿记建档    建设银行     AA+      1/16    1/17
发展集团                                               中国银行
========================================================================================
杉杉集团      20       20      12     1/16簿记建档    中信银行     AA       1/18    1/21
                                                       上海银行
========================================================================================
龙溪股份       4.5      1.5    12     1/16簿记建档    招商银行     A+       1/18    1/21
             (漳州九龙江建设公司提供担保)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级   起息日  上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)   
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*陕西交通集团  30        30      5    1/17簿记建档  中国银行      AA      1/18    1/21
                                                    兴业银行
=========================================================================================  
*中国能源集团  60        30      10   1/17簿记建档  光大银行      AAA     1/18    1/21
                                                    建设银行
========================================================================================= 
*庆华能源集团  12         6      3    1/17簿记建档  北京银行      AA-     1/18    1/21
                                                    国开行
=========================================================================================
*内蒙古水务集团 20        1      5    1/17簿记建档  建设银行      AA+     1/18    1/21
=========================================================================================
*TCL集团       20         5      5    1/17簿记建档  国开行        AA      1/18    1/21
                                         进出口银行  
=========================================================================================
南京城投     19.8        10      15   1/11簿记建档  中信证券      AAA     1/14    1/15
控股集团            (第10年末附投资者选择权)        南京银行
=========================================================================================
福建三安集团  27          5      5    1/11簿记建档  国开行        AA      1/14    1/15
=========================================================================================
陕西高速集团  50         30      5    1/14簿记建档  国开行        AA      1/15    1/16
                                                    浦发银行
=========================================================================================
中国重汽集团  30         15      5    1/14簿记建档  工商银行      AA+     1/15    1/16
                                                    北京银行
=========================================================================================
东北特钢集团  14         14      5    1/14簿记建档  中国银行      AA      1/15    1/16
=========================================================================================
唐山曹妃甸     3         3       5    1/15簿记建档  浦发银行      AA      1/17    1/18
港务公司
=========================================================================================
温州现代      20        10       3    1/15簿记建档  光大银行      AA      1/16    1/17
服务投资集团                                        工商银行
=========================================================================================
贵阳中化       7         7       3    1/15簿记建档  中信银行      AA-     1/17    1/18
开磷化肥
=========================================================================================
广东南海       9         9       5    1/16簿记建档  光大银行      AA+     1/17    1/18
控股投资                                            兴业银行 
=========================================================================================
镇江国资     19         12       5    1/16簿记建档  北京银行      AA      1/18    1/21
=========================================================================================
福建能源集团 19          6       3    1/17簿记建档  中信银行      AA+     1/18    1/21
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  债项评级    起息日   上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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*淮安中小企业  4        4      2    1/17簿记建档   中国银行    AAA         1/18      1/21   
                (中债信用增进公司提供担保)          
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乌鲁木齐     4.8      4.8      3    1/15簿记建档   兴业银行    AAA         1/16      1/17
中小企业        (中债信用增进公司提供担保)
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重庆两江     2.1      2.1      3    1/16簿记建档   光大银行    AAA         1/18      1/21
新区中小企业    (中债信用增进公司提供担保)    
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   注:*代表新增.(完)        

 (发稿 徐永  审校 刘昕)

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