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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 15:33 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘: 中国贸易数据表现强劲,给市场带来支撑

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* 中国12月贸易数据强于预期推高股市,并提振亚洲货币

* 美元兑离岸人民币跌至纪录低位,无本金交割远期外汇(NDF)曲线趋平

* 近期涨势料将延续,澳元兑美元有望触及趋势高位1.0585

* 欧元兑美元今日交投淡静,买盘向下延伸至1.2990

* 关注欧洲央行会议、英国央行政策决定、西班牙标债和美国一周申请失业金数据(完)

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