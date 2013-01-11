《香港报摘》--其他报纸重要消息1月11日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 明报 --有消息指,北汽集团已聘用高盛 及摩根士丹利,最快今年内将其汽车业务在港招股上市,集资额或逾10亿美元. * 星岛日报 --渣打 香港公布一项调查,指内地经济复苏将带动消费,加上自由行转为购买日用品,对香港中小企有利,预期今年首季的营商环境会持续改善,但仍潜伏不少隐忧. --财经事务及库务局局长陈家强表示,香港强积金收费水平高于澳洲及智利,估计受托人每年实收金额已达71亿港元,政府会考虑设收费上限及加强积金局审批权力. * 苹果日报 --瑞安房地产 周四(10日)遭渣打 减持约1.42亿股旧股,涉资约5.26亿港元.销售文件显示,是次配售是为一批衍生工具进行结算. --内地大型手机连锁店迪信通率先证实,正准备申请以虚拟营运商模式提供电讯服务,有指苏宁 、国美 等连锁电器零售集团外,腾讯 亦有意晋身虚拟营运商行列. * 东方日报 --停牌股大庆乳业 宣布人事变动,董事会指周四(10日)接获主席赵宇及首席财务官方秉权的辞任通知,分别以送递及电子邮件方式发出.董事会指,二人的辞呈即时生效. --近日多只二、三线股现大股东减持,总计共抽水约18.2亿港元.包括神州数码 主席郭为以折让最多9.6%的作价,减持8,000万股,套现逾10亿港元. * 文汇报
--国泰航空 公布,其货运站将于2月21日开始营运,第一阶段营运将于当日开始,届时会为国泰和港龙处理贵重货物、转口邮件及过境转口货物.全新货运站的总投资为59亿港元,为香港国际机场的总处货能力提升达五成至每年740万吨.
--中国建筑 指,公司去年全年新签合约额368亿港元,按年增长21.53%,完成全年目标.截至去年底公司在手总合约额约为930亿港元,其中未完合约额约为576.9亿港元,按年增长17.93%,足够公司未来三年建造. * 大公报 --吉利汽车 公布,集团于去年12月之总销量录得5.9万辆的历史新高,较去年同期增长约24%及按月增长约16%.(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。