《香港报摘》--其他报纸重要消息1月11日

* 明报 --有消息指,北汽集团已聘用高盛 及摩根士丹利,最快今年内将其汽车业务在港招股上市,集资额或逾10亿美元. * 星岛日报 --渣打 香港公布一项调查,指内地经济复苏将带动消费,加上自由行转为购买日用品,对香港中小企有利,预期今年首季的营商环境会持续改善,但仍潜伏不少隐忧. --财经事务及库务局局长陈家强表示,香港强积金收费水平高于澳洲及智利,估计受托人每年实收金额已达71亿港元,政府会考虑设收费上限及加强积金局审批权力. * 苹果日报 --瑞安房地产 周四(10日)遭渣打 减持约1.42亿股旧股,涉资约5.26亿港元.销售文件显示,是次配售是为一批衍生工具进行结算. --内地大型手机连锁店迪信通率先证实,正准备申请以虚拟营运商模式提供电讯服务,有指苏宁 、国美 等连锁电器零售集团外,腾讯 亦有意晋身虚拟营运商行列. * 东方日报 --停牌股大庆乳业 宣布人事变动,董事会指周四(10日)接获主席赵宇及首席财务官方秉权的辞任通知,分别以送递及电子邮件方式发出.董事会指,二人的辞呈即时生效. --近日多只二、三线股现大股东减持,总计共抽水约18.2亿港元.包括神州数码 主席郭为以折让最多9.6%的作价,减持8,000万股,套现逾10亿港元. * 文汇报