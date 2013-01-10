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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 15:39 BJT

欧洲汇市: 瑞郎尾随欧元下滑,静候ECB会议结果

瑞郎兑欧元持稳,报1.2088.

欧洲央行(ECB)在今年首次政策会议料维持利率不变,但部分市场人士认为,该央行未来几个月或会降息,而欧洲央行总裁德拉吉在1330GMT的记者会可能有所暗示.

"上次会议中显然对降息有深入讨论,然而目前尚不太可能真的行动,德国仍担心这样做带来的通胀影响."Alpari分析师Craig Erlam指出.(完)

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