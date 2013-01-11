《香港报摘》--信报1月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条:
--港股再创19月新高,成交达928亿港元. * 其他:
--全球最大机构投资者之一的贝莱德(BlackRock)增持港交所,根据公开资料显示,其持股量已上升至5.02%,成为第二大股东,仅次于特区政府.
--中铝集团 分拆而出的中铝矿业以及PanAsia两支新股,将于未来两周先后启动招股程序.根据中铝矿业国际销售文件,是次拟来港集资3至4亿美元.
--周大福 第三季经营情况差强人意.公司预期财年第四季(1月份至3月份)同店销售仍录得下跌,预计全年同店销售将为负增长.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。