《香港报摘》--信报1月11日

* 要闻版头条:

--港股再创19月新高,成交达928亿港元. * 其他:

--全球最大机构投资者之一的贝莱德(BlackRock)增持港交所,根据公开资料显示,其持股量已上升至5.02%,成为第二大股东,仅次于特区政府.

--中铝集团 分拆而出的中铝矿业以及PanAsia两支新股,将于未来两周先后启动招股程序.根据中铝矿业国际销售文件,是次拟来港集资3至4亿美元.

--周大福 第三季经营情况差强人意.公司预期财年第四季(1月份至3月份)同店销售仍录得下跌,预计全年同店销售将为负增长.