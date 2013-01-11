《香港报摘》--经济日报1月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--滙丰 乐观认为环球已步入牛市,预期港股今年继续有双位数增长,表现更胜去年.恒指 下一关看23,708点. * 其他:
--下周三施政报告,将会公布新觅地计划,重点之一为开展《2013年全港工业用地分区研究报告》,释放住宅及商业土地,坚尼地城、西九龙、元朗、粉岭及屏山属主要研究范围,料可释出超过60公顷用地.
--去年央行放水,楼价履创新高,令地产商财富大增.美国财经杂志《福布斯》公布2013年香港富豪榜,前四位富豪没有变动,均为地产商,首名长实 主席李嘉诚财富多增620亿港元,增长金额最大.
--莎莎 公布截至12月底的第三季营运数据,期内营业额(撇除积分奖赏计划)升18.9%至21.93亿港元,符预期.不过,12月份的港澳业务同店增长却跌至7%,展望新春市道审慎乐观.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。