《香港报摘》--经济日报1月11日

* 要闻版头条:

--滙丰 乐观认为环球已步入牛市,预期港股今年继续有双位数增长,表现更胜去年.恒指 下一关看23,708点. * 其他:

--下周三施政报告,将会公布新觅地计划,重点之一为开展《2013年全港工业用地分区研究报告》,释放住宅及商业土地,坚尼地城、西九龙、元朗、粉岭及屏山属主要研究范围,料可释出超过60公顷用地.

--去年央行放水,楼价履创新高,令地产商财富大增.美国财经杂志《福布斯》公布2013年香港富豪榜,前四位富豪没有变动,均为地产商,首名长实 主席李嘉诚财富多增620亿港元,增长金额最大.

--莎莎 公布截至12月底的第三季营运数据,期内营业额(撇除积分奖赏计划)升18.9%至21.93亿港元,符预期.不过,12月份的港澳业务同店增长却跌至7%,展望新春市道审慎乐观.(完)