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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 15:47 BJT

亚洲橡胶: TOCOM指标期胶触及八个月新高,因中国贸易数据强劲

中国12月进出口成长均优于预期,贸易顺差扩大至316亿美元.亚洲股市受此消息提振.

上海期交所5月期胶合约<0#SNR:>收高0.7%,报每吨26,205元人民币.

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约<0#STF:>最新报每公斤306美分,上涨0.7%.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/张若琪; 审校 王洋/杜明霞)

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