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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 16:12 BJT

日本债市: 指标公债回吐涨幅,因30年期公债标售买气平平

当日涨跌     上日
                                     最新报价   (基点)       收市价
 
 两年期公债                          0.000%     +0.0         0.095%
 五年期公债                          0.185%     -1.5         0.200%
 10年期公债                          0.820%     +0.0         0.820%
 20年期公债                          1.785%     -0.5         1.790%
 30年期公债                          2.000%     -0.5         2.005%
 10年期公债期货   <0#JGB:>           143.46     +0.03        143.43
                                                             
 注1: 公债期货涨跌为点数.
 注2:                                                        
   若报价显示0.000%表示尚未成交.                             
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
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    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
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 (编译 张若琪; 审校 蔡美珍)

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