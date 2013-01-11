《离岸人民币综述》投资气氛佳,香港新债市场开年火热

记者 李珊珊

路透香港1月11日 - 游资充裕以及中国经济向好,带动离岸人民币市场开年即有亮丽演出:离岸人民币汇价 频创新高,而几支点心债也在大量资金追逐下出现高额认购.行业人士指出,人民币看升气氛未改,市场对于点心债在内的人民币相关商品的投资热情将持续.

受到中国出口数据意外强劲推动,离岸人民币定盘价 本周正式升破6.20水平,在周五达到6.1779,为有史以来最高.交易员表示,市场对于人民币后续升势仍有憧憬,短期内仍呈缓升态势.

人民币投资气氛转佳,也反映在其他商品上,包括被视为稳健投资的RQFII(人民币合格境外机构投资者)债券型基金,也在冷清一段时间后转热,易方达及华夏旗下基金在售罄后均获新的额度.

向来是僧多粥少的点心债,一级市场热络程度亦不在话下.汇丰中国、广核电以及瑞典商业银行的点心债,均获热烈认购,并以参考利率低端定价.

市况更为火爆的,则是美元高收益债市场.随着全球经济基本面逐步稳定,风险胃纳日增,高收益债券持续去年第四季的热度.以高端房地产开发为主的世茂房地产 七年期美元债券最终以6.625%定价,为近期民企房地产行业发行利率最低,认购倍数达到27倍.

而中资地产商首支CCC级债券--合生创展 五年债的成功定价,对于投机性债券等级市场也是一大突破.

"合生创展去年的情况比较struggled(纠结),这笔债可以顺利发出,是有指标意义的."一不具名行业分析师指出,"除了市场对于中国房地产行业信心改善以外,流动性更是一个因素."

他表示,此笔债券成功发行,料会吸引更多类似评级的债券进入市场.

去年公司评级遭调降的合生创展五年期美元债,定价利率为9.875%.根据汤森路透旗下IFR报导,此低于最后参考利率10.0%.

市场人士指出,近期高收益债券不少需求来自于私人银行.现今的低息环境,企业信用情况改善以及风险胃纳提高,为高收益债券创造了行情.稳健型投资人着眼于利差收益,而较进取的私人资金更是押注于更佳的资本回报.

"我们感觉最近资金进来得很多,估计是亚洲,greater china(大中华)多一些,...以现在的环境,这些高收益债的息差是相对诱人."一中资券商人士说.

与穆迪合资的中诚信(亚太)执行董事韩素飞则称,"中国经济处于慢慢的复苏,但趋势不太强.从评级的企业来看,去年经营状况是下降的,今年会有改善,第四季已经有所改善."

评级机构标准普尔给予合生创展此笔债券初步评级"CCC+",较公司评级"B-"低一级,反映该机构认为相对于境内债权人,境外债权人条件较为不利.标准同时给予合生创展"负向"展望,反映其未来12个月现金流较弱以及财务杠杆偏高.

中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 渣打 1,250.0 1 2. 澳洲国民银行 650.0 1 3. 汇丰控股 600.0 2 4. 工行 576.7 2 5. 农行 376.7 1

**本周市场动态**

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告,去年10及11月人民币支付交易量增加24%,令该币别在全球支付货币的排名提升2级至第14位,占全球支付总量比例也增至0.56%,为历来最高

--中国人民银行公布,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.较上年2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.

--台湾央行公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,11月底达214.92亿人民币,月增11.3%.

--国营的中国广东核电集团增额发行(reopen)的三年期点心债,以3.58%定价,共发行15亿元人民币.此利率低于去年11月初次定价利率3.75%,位于参考利率区间底部.

--2013年首支浮息点心债--汇丰银行(中国)的两年期债券,最终以三个月上海银行间拆放利率(Shibor)减60个基点(BP)定价.