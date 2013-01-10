《投行看数据》: 中国2013年出口预计增长8%,进口增长9%--巴克莱

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透北京1月10日 - 中国12月进出口增速远超越预期,驱散11月数据意外疲弱带来的阴霾.投资银行巴克莱认为,数据波动异常主要是受假期和基数效应影响.展望2013年,该行预计中国出口增速为8%,进口增速为9%.
巴克莱在最新研究报告中预计,美国将能成功避免堕入财政悬崖,而欧元区经济将企稳,中国需求会继续复苏.
"外部不确定性会持续拖累中国2013年经济回暖,但美国经济企稳、新兴市场强劲复苏,应带来缓冲,"报告称.该行认为,倘若美国经济复苏超越预期,中国出口预测还有向上修正的可能.
巴克莱称,从11月和12月的平均数字来看,出口增长8.5%,和其预期相符,且和近期中国官方制造业PMI新订单分项回升相一致.
而中国政府多元化出口目的地的努力也渐见成效,对欧洲出口放缓的负面效应,为主要新兴市场从中国进口强劲所削减.
中国海关今日公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差316.2亿美元;2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元. (完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计