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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 16:16 BJT

背景资料: 香港主要人民币债券发行情况一览

路透香港1月10日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富.

根据汤森路透旗下IFR统计,2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币.

以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表:

(由公司发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen) (由金融机构发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3 2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR-60bp 2

2012年以前主要人民币债券发行一览表,请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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