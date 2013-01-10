台湾债市: 101/9殖利率微收扬,15年券表现强势压抑101/9上档空间

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透台北1月10日 - 台湾10年期公债101/9周四量缩殖利率测试本周收盘高位,交易员认为,因美国债市尚在测试新区间水位,台股后市仍不明朗,而101/9殖利率已反弹整理月余时间,令市场存在谨慎保守的氛围,仅15年券102/1强势多头表现一支独秀,料将压抑101/9殖利率上档空间.
交易商表示,由于今天央行标售五年期公债102/2,市场普遍弥漫观望气氛,尽管标售结果稍高于预期,但因15年券102/1殖利率续探公开标售后新低位,略为压抑101/9殖利率的升幅,料明日101/9殖利率区间看在1.16-1.175%.
"102/1应该反应差不多,接下来的波动不会这么大,很快就会被锁住!"一大型金融机构交易主管说.
上述大型金融机构交易主管坦言,本来偏好15年新券102/1殖利率跟20年主流券离得很近,不过该券殖利率已经修正3.52个基点,预期该券殖利率修正已近尾声.
大型寿险交易员表示,台债整条殖利率曲线就属102/1最凸出,所以比较具有投资吸引力,可能有少数中小型寿险跟进大型金融机构作多102/1,但八、九成筹码都是锁住的,但这少数一成流通在外的筹码就决定殖利率的方向,料筹码再洗一阵子,就会变冷券了.
台湾央行周四表示,财政部委托标售的五年期公债102/2 得标利率为0.911%,略高于市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标比重53.87%、证券业28.5%、保险业1.63%、票券业16.0%.[ID: nL4T0AF0LC]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 -0.05 0.9080 0.9070-0.9110 65.0
10 101/9 +0.20 1.1705 1.1670-1.1718 73.0
15 102/1 -1.72 1.4528 1.4528-1.4678 12.5
台湾股市周四开低走高,终场收高0.94%,呼应区域股市的力道;此前中国公布的贸易数据优于预期.
银行交易员称,"没想到台股这么强,今天标债前都不敢hold部位!毕竟台股常影响当日台债的交易意愿."
除了台股变数外,美国债市也将是观察指标,寿险业交易员表示,美债正在测试新殖利率区间水位,目前尚难臆测区间会落在哪里,待美债新区间水位出炉后,台债才会有明确的方向.
美国公债价格周三微幅上涨,收益率脱离上周触及的八个月高位,但仍处于近期交投区间内,即将展开的举债上限谈判令投资 者保持谨慎.指标10年期公债 价格涨4/32,收益率从周二尾盘的1.87%跌至1.850%.上周五公债收益率触及4月底以来最高位1.98%.
年期 期别 收盘价
30 101/8 没有成交
20 101/7 没有成交
10 101/9 1.1705
5 101/6 0.8980
2 101/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计