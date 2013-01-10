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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 16:12 BJT

《汇市简讯》投机客预期欧元走贬,亚洲央行可能逢低买进

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* 欧元/美元在欧洲央行会议之前如履薄冰

* 投机客关注欧洲央行是否会提出温和的政策立场,以及西班牙的标债状况,以作为做空的理由

* 1.3000上方的大量买盘在欧洲央行会议前有所退缩

* 美元/人民币走势、中国贸易数据优异、美元/亚洲货币下跌将支撑欧元/美元

* 亚洲央行的买盘可能已经抽回,等待投机客引发汇价跌势.(完)

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