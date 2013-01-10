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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 19:19 BJT

重发-中国债市: 现券收益率大多上行,宏观数据巩固经济向好预期

(重发以补上直接提取代码)

路透上海1月10日 - 中国银行间债市周四现券收益率大多上行,因宏观数据巩固经济持续向好预期.不过,由于资金面尚宽,短端利率品种涨幅低于中长端.同样在充裕流动性支撑下,部分短期信用债收益率甚至走跌.

交易员指出,受数据影响,今日5-10年的中长期利率品种抛盘居多,但成交较清淡;而短端所受影响较小,其中一年及三年期国开债成交相对活跃,主要是受此前一级市场同期限国开债表现抢眼带动.

"今天清淡了很多,前几天(收益率)下得太快,今天数据出来了,就比较颓."上海一券商交易员指出.

对于信用债,上海一银行交易员指出,目前流动性充裕,投资热情集中在短期品种上,一年期短融受到青睐.

交易员们并认为,1月份债市维持震荡的概率较大,原因是经济持续走好对市场形成压力,但同时年初资金宽松,配置需求旺盛亦对债市形成支撑.

尽管中国去年12月新增信贷规模创出三年新低,但当月位居高位的社会融资规模为实体经济企稳回升提供助力,短期内货币政策维稳预期仍是主流.

中国银行间资金市场周四主要质押式回购利率 持稳,其中七天期品种加权利率维持在3.0%附近的相对低位.因央行公开市场本周2,200亿元人民币的净回笼,几乎未对充裕的流动性造成实质影响.

剩余期限约4.6年的固息国债120014券 最新成交在3.1950%,上日尾盘报在3.1755%.

剩余期限约一年的12国电集CP004券 最新成交在4.1400%,上日尾盘收报4.2062%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0832 2.9216

上日 2.0859 2.9946 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9100/2.8450 国债参考率报价 2.8440/2.7920 金融债参考率报价 3.3856/3.3144 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 徐永/刘昕; 审校 张喜良)

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