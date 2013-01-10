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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 16:41 BJT

金属期市: 铜价上升,受中国贸易数据亮眼的激励

0702GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8130.00 50.00 +0.62 2.53

上海期铜 58780 440 +0.75 1.91

COMEX期铜 370.05 3.00 +0.82 1.31

LME期铝 2092.75 12.75 +0.61 1.05

上海期铝 15270 25 +0.16 -0.49

LME期锌 2036.00 19.00 +0.94 -1.33

上海期锌 15525 -20 -0.13 -0.13

LME期镍 17655.00 135.00 +0.77 2.91

LME期铅 2340.25 25.25 +1.09 0.01

上海期铅 15200.00 75.00 +0.50 -0.33

LME期锡 24600.00 -50.00 -0.20 5.13

LME/上海套利价差^ 661

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 蔡美珍)

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