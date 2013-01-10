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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 23:16 BJT

美国各类经济指标总览--2013/1/10

美国劳工部周四公布,1月5日当周初请失业金人数为37.1万人,高于市场预估的36.5万人.该周初请失业金人数
四周均值为36.6万人.12月29日当周续请失业金人数为310.9万人,预估为323.0万人. 
    
    美国商务部周四公布,美国11月趸售(批发)库存较上月增加0.6%,预估为增加0.3%,10月修正后为增长0.3%(前
值为增长0.6%). 
    
    
                                    当前值                            前次值  
 失业率(%)                             7.8  (12月)                       7.8  (11月修正值)
 非农业就业岗位(万)               增加15.5  (12月)                  增加16.1  (11月修正值)
 平均时薪(%)                          +0.3  (12月)                      +0.3  (11月)
 消费者物价指数(CPI)(%)               -0.3  (11月)                      +0.1  (10月)
 不包括食品和能源CPI(%)               +0.1  (11月)                      +0.2  (10月)
 实质所得(%)                          +0.5  (11月)                      -0.5  (10月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)               -0.8  (11月)                      -0.2  (10月)
 不包括食品和能源PPI(%)               +0.1  (11月)                      -0.2  (10月)
 国内生产总值(GDP)(%)                 +3.1  (第三季终值)                +1.3  (第二季终值)
 GDP平减指数(%)                       +2.7  (第三季终值)                +1.5  (第二季终值)
 零售销售(%)                          +0.3  (11月)                      -0.3  (10月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)            逆差422.4  (10月)                 逆差402.8  (9月修正值)
 雇佣成本(%)                          +0.4  (第三季)                    +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                           1.1  (11月)                      -0.7  (10月修正值)
 产能利用率(%)                        78.4  (11月)                      77.7  (10月修正值)
 初请失业金人数(万人)                 37.1  (1月5日当周)                36.7  (12月29日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                赤字1,720  (11月)                 赤字1,200  (10月)
 领先指标(%)                          -0.2  (11月)                      +0.3  (10月修正值)
 个人所得(%)                          +0.6  (11月)                      +0.1  (10月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)             -0.2  (11月)                      +0.1  (10月)
 消费者信贷(亿美元)              增加160.5  (11月)                 增加140.8  (10月修正值)
 企业库存(%)                          +0.4  (10月)                      +0.7  (9月)
 建筑支出(%)                          -0.3  (11月)                      +0.7  (10月修正值)
 消费者信心                           65.1  (12月)                      71.5  (11月修正值)
 房屋开工(万户)                       86.1  (11月)                      88.8  (10月)
 建筑许可(万户)                         90  (11月修正值)                86.8  (10月)
 成屋销售(万户)                        504  (11月)                       476  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                       37.7  (11月)                      36.1  (10月修正值)
 工厂订单(%)                          持平  (11月)                      +0.8  (10月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                +0.7  (11月)                      +1.1  (10月修正值)
 供应管理协会非制造业指数             56.1  (12月)                      54.7  (11月)
 供应管理协会制造业指数               50.7  (12月)                      49.5  (11月)
 趸售(批发)库存(%)                    +0.6  (11月)                      +0.3  (10月修正值)
 进口物价(%)                          -0.9  (11月)                      +0.3  (10月修正值)
 出口物价(%)                          -0.7  (11月)                      持平  (10月修正值)
 单位劳工成本(%)                      -1.9  (第三季修正值)              -0.5  (第二季)
 非农业生产率(%)                      +2.9  (第三季修正值)              +1.9  (第二季)
 经常账(亿美元)                赤字1,075.1  (第三季)             赤字1,181.1  (第二季修正值)

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