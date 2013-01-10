美国各类经济指标总览--2013/1/10

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
美国劳工部周四公布,1月5日当周初请失业金人数为37.1万人,高于市场预估的36.5万人.该周初请失业金人数 四周均值为36.6万人.12月29日当周续请失业金人数为310.9万人,预估为323.0万人. 美国商务部周四公布,美国11月趸售(批发)库存较上月增加0.6%,预估为增加0.3%,10月修正后为增长0.3%(前 值为增长0.6%). 当前值 前次值 失业率(%) 7.8 (12月) 7.8 (11月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加15.5 (12月) 增加16.1 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (12月) +0.3 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (11月) +0.1 (10月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.5 (11月) -0.5 (10月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (11月) -0.2 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (11月) -0.2 (10月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.1 (第三季终值) +1.3 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.7 (第三季终值) +1.5 (第二季终值) 零售销售(%) +0.3 (11月) -0.3 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差422.4 (10月) 逆差402.8 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) 1.1 (11月) -0.7 (10月修正值) 产能利用率(%) 78.4 (11月) 77.7 (10月修正值) 初请失业金人数(万人) 37.1 (1月5日当周) 36.7 (12月29日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,720 (11月) 赤字1,200 (10月) 领先指标(%) -0.2 (11月) +0.3 (10月修正值) 个人所得(%) +0.6 (11月) +0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) +0.1 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.5 (11月) 增加140.8 (10月修正值) 企业库存(%) +0.4 (10月) +0.7 (9月) 建筑支出(%) -0.3 (11月) +0.7 (10月修正值) 消费者信心 65.1 (12月) 71.5 (11月修正值) 房屋开工(万户) 86.1 (11月) 88.8 (10月) 建筑许可(万户) 90 (11月修正值) 86.8 (10月) 成屋销售(万户) 504 (11月) 476 (10月修正值) 新屋销售(万户) 37.7 (11月) 36.1 (10月修正值) 工厂订单(%) 持平 (11月) +0.8 (10月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.7 (11月) +1.1 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.1 (12月) 54.7 (11月) 供应管理协会制造业指数 50.7 (12月) 49.5 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (11月) +0.3 (10月修正值) 进口物价(%) -0.9 (11月) +0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.7 (11月) 持平 (10月修正值) 单位劳工成本(%) -1.9 (第三季修正值) -0.5 (第二季) 非农业生产率(%) +2.9 (第三季修正值) +1.9 (第二季) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计