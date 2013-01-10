《银行看数据》中国2013年出口料增8.5%,进口明显扩大至10%--交行

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透北京1月10日 - 中国12月进出口数据远超越预期令投资者对中国经济回升信心增强.交通银行金融研究中心预计,中国未来仍可能继续推动鼓励进口政策,受国内有效需求回暖和外贸再平衡战略的推动,进口规模将明显扩大,预计2013年进口同比增速回升至10%左右.
同时,得益于全球有效需求弱复苏推动,中国出口趋于改善,增速将回暖至8.5%左右.
交行预计,在新一届领导人加大城镇化改革力度释放经济增长动能的推动下,未来保障房和铁路水利等基础设施建设也很可能提速,带动国内投资需求进一步企稳回升,2013年对进口商品的需求很可能逐步增加.
此外,2013年微观企业主体的库存调整行为也将促使进口商品需求进一步增加.
交行在最新研究报告中并称,2013年全球经济增速将温和回升至3%,美国经济会持续复苏,"金砖四国"也将迎来增速反弹,但欧洲仍将底部徘徊,日本受内外需不振影响有可能重现衰退."整体看来,全球经济将处在弱复苏格局,再平衡过程仍任重道远."
"在2013年全球经济弱复苏推动下,预计包括中国在内的'金砖四国'都将迎来出口贸易的回暖向好,"中国出口外贸趋于改善,增速预计将回暖至8.5%左右.
中国海关今日公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差316.2亿美元;2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元. (完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计