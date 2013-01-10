企业并购: 中国保监会称对汇控出售平保股权初步审核,要求补充更多资料

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透上海1月10日 - 中国保监会周四称,已就汇丰控股 拟出售平安保险 股权的交易进行初步审核,并通知公司补充提交有关材料.
保监会是在答复路透的电子邮件中做出上述表示的.
二位来自中国国家开发银行 的相关人士周二曾对路透确认,该行正在审慎复核原定为正大集团收购平安保险股权提供贷款事宜,这为该宗高达727亿港元的收购案增添了新的不确定性.
此前,汇丰控股 发布公告称,拟将所持15.57%平安保险的股份出售给卜蜂集团(正大集团).(完)
(编译 刘昕; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。